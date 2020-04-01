"Дійде до України": екстрасенс передбачив велику війну між США та РФ

Влітку 2020 року в світі почнеться велика війна, яка буде пов'язана з військовим конфліктом в Сирії.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL висунув відомий екстрасенс і політолог Сабухі Іманов.

За його словами у війні братимуть участь Росія, США, Ізраїль, Іран і деякі країни Європи.

Війна у Сирії

"Наближається глобальна світова криза. Те, що зараз відбувається, то, що ми бачимо, це ще не криза. Це так, початок. Змінюється весь світ, вся структура управління. Буквально через кілька місяців, цього літа, в світі почнеться велика війна" , – повідомив він.

Іманов додав, що основна сутичка буде між Штатами і Росією.

"Ніхто не вийде переможцем. Але програє народ Сирії, якого практично не залишиться. Уже зараз треба звідти втекти, тому, що там будуть бомбити всюди. Іран братиме участь, Іран буде бомбити Ізраїль, Америка з Ізраїлем будуть бомбити Іран. В результаті Європу, Кавказ, Росію накриє небувала хвиля біженців. дійде вона і до України", – зазначив екстрасенс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сабухі Іманов розповів, що в Україні незабаром можуть провести нові вибори, які нібито приведуть до зростання долара до позначки в 50 гривень.

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