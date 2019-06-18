"Діди не ті!" У Криму познущалися над могилами британських солдатів

В окупованому Криму на пагорбі Кеткарт між Севастополем і Балаклавою осквернили і захопили могили британських солдатів.

Раніше там були вікторіанські і готичні надгробки, проте потім вони були викорчувані, частина кладовища була віддана під дачі, надгробні плити "перетворилися в садові прикраси", пише The Times.

Після переговорів між британським посольством в Києві і українським урядом в п'яти милях від пагорба Кеткарта, в Дергачах, був встановлений новий обеліск. Туди ж перенесли надгробний камінь генерала Кеткарта. Однак цей меморіал заріс бур'яном і почав руйнуватися.

Спеціальний фонд по догляду за могилами, створений активістами в Великобританії, закрили в 2014 році після анексії Криму.

Користувачі в мережах вже відреагували на акт вандалізму. "Діди не ті!" - прокоментувала блогер RoksolanaToday&Крим.

Діди не ті

Times заявив про осквернення могил британських солдатів в Криму https://t.co/CsvWUP81Hd - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 18 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

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