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"Діди не ті!" У Криму познущалися над могилами британських солдатів

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В окупованому Криму на пагорбі Кеткарт між Севастополем і Балаклавою осквернили і захопили могили британських солдатів.

Раніше там були вікторіанські і готичні надгробки, проте потім вони були викорчувані, частина кладовища була віддана під дачі, надгробні плити "перетворилися в садові прикраси", пише The Times.

Після переговорів між британським посольством в Києві і українським урядом в п'яти милях від пагорба Кеткарта, в Дергачах, був встановлений новий обеліск. Туди ж перенесли надгробний камінь генерала Кеткарта. Однак цей меморіал заріс бур'яном і почав руйнуватися.

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Спеціальний фонд по догляду за могилами, створений активістами в Великобританії, закрили в 2014 році після анексії Криму.

"Діди не ті!" У Криму познущалися над могилами британських солдатів

Користувачі в мережах вже відреагували на акт вандалізму. "Діди не ті!" - прокоментувала блогер RoksolanaToday&Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі одним фото показали катастрофу в Криму. На півострові пересохло величезне озеро.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
вы тупые не профессионалы """"Она пишет, что эту землю Британии для кладбища даровал царь Александр II. Ранее там были викторианские и готические надгробия, однако в 1956 году надгробия были выкорчеваны, часть кладбища была отдана под дачи, надгробные плиты «превратились в садовые украшения», приводит текст статьи """.в 1956 году -уже Крым кукурузником не законно был передан УССР.сами и наступили на свои грабли
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это только при Украине британские оккупанты были в почёте.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Духовно!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Прейро, или про Ватутина?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Прейро, ты про то,как часть кладбища была отдана под дачи,при украине?
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