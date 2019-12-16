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16 грудня • оновлено в 14:31
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"Не для того Путін усе починав": боєць ЗСУ закликав мінувати "сіру зону" на Донбасі

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Боєць ЗСУ, артилерист резерву Андрій Кобзар переконаний, що розведення сил на нових ділянках лінії розмежування на Донбасі не має сенсу.

"Як ми бачимо, на цьому етапі розведення ні до чого не призвело. Як стріляли, так і стріляють, як били по наших позиціях, так і б'ють, як гинули наші хлопці, так і гинуть", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву "ДНР" про готовність до подальшого розведення.

Артилерист нагадав про те, що "під час цього розведення у нас загинув комбриг 128-ї бригади (полковник Євген Коростельов помер від поранень 19 листопада. – Ред.). Востаннє комбриги у нас гинули у 2014 році".

Бійці ЗСУ

Бійці ЗСУ

"Не для того Путін все це починав, щоб дати розвести війська", – заявив Кобзар. І додав, що на трьох ділянках лінії розмежування, де українська сторона вже відвела війська, слід "мінувати і стріляти по всьому, що рухається, якщо воно намагатиметься "інтегруватися до наших лав". Всіх "інтеграторів" дезінтегрувати".

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Як писав OBOZREVATEL, в "ДНР" заявили, що готові до розведення сил на нових ділянках лінії розмежування на Донбасі, якщо Україна виконає умови з підготовки і контролю процесу. Одночасно в "республіці" звинуватили українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир Путін Андрій Кобзар
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Новини Донбасу
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день: пока некоторые договариваются о разведении и разминировании, находятся те кто хочет, чтобы никаких договоров не было и это длилось бесконечно. Не навоевался ? Возвращайся в окопы !
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Давай, давай, минируй. Мало там тебе подобных ипланов самовыпиливается, может и до тебя очередь дойдет, когда обдолбаным пойдешь за стекломоем.
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