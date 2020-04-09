Стан здоров'я українських політв'язнів у Росії й анекосваному Криму погіршився, деякі з них перебувають у критичному стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що країна-агресор продовжує знущатися з громадян України.

korrespondent.net

"Країна-агресор РФ, нехтуючи нормами міжнародного права, продовжує знущання з українських політв'язнів. Здоров'я і психологічний стан громадян України, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованому Криму, суттєво погіршився. Деякі з них перебувають у критичному стані", – наголосила омбудсменка.

Денісова уточнила, що Володимира Якименка з температурою 39 і сухим кашлем 8 квітня помістили в штрафний ізолятор.

Рустема Сейтмеметова відправили в камеру з непридатними для перебування умовами. Йому доводиться спати без постільної білизни на металевому ліжку, через що у нього загострилися проблеми з серцем, диханням і з'явився біль у спині.

Такі ж умови утримання у Ризи й Енвера Омерова (останній потребує хірургічного втручання), а також Рустема Ісмаїлова.

"Незважаючи на постійні звернення до адміністрації пенітенціарних установ, жодному з українських політв'язнів не надається необхідна медична допомога в умовах місць несвободи", – наголосила Денісова.

Вона зазначила, що на тлі епідемії коронавірусу такі умови є неприпустимими і порушують норми Конвенції ООН про захист прав людини та правил поводження з ув'язненими, які розцінюються як тортури або нелюдське поводження.

Денісова зажадала від своєї російської колеги Тетяни Москалькової негайно відреагувати на ситуацію, а також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Микола Карпюк, який повернувся з РФ у результаті обміну полоненими, розповів подробиці про тортури в російській в'язниці.