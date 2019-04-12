Дев'ять убитими, вісім пораненими: ЗСУ жорстко помстилися "Л/ДНР" за побратима

У четвер, 11 квітня, збройні формування Росії 20 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, водночас чотири рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Під час обстрілу один український захисник загинув, восьмеро військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, дев’ятьох окупантів знищили, ще вісьмох – поранили, повідомляє прес-центр ООС.

Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Від початку цієї доби, 12 квітня, ворог двічі обстріляв позиції наших захисників у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі села Харчовик; зі станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Чермалик. Втрат серед особового складу немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист Олександр Сладков, військкор ВДТРК визнав, що Збройні сили України стали однією із найбільш потужних армій Європи.

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