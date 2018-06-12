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Deutsche Welle написала про "громадянську війну" в Україні: МЗС відреагував

1.1тЧитати новину російською

Міністерство закордонних справ України очікує від німецького видання Deutsche Welle виправлення редакційної статті, в якій конфлікт на сході України названо "громадянською війною".

Відповідний матеріал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" був опублікований 11 червня, напередодні зустрічі в Берліні глав МЗС країн "нормандського формату".

"Неприйнятно бачити, як DW пише про" громадянську війну "в Україні, коли насправді це триваюча агресія Росії проти України", - написала в Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца, звертаючись до редакції агентства.

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Вона підкреслила, що "робота ЗМІ має базуватися на фактах".

"Ми очікуємо роз'яснень і правок в статті відповідно до міжнародного законодавства", - додала дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська The Times оскандалилася з картою з "російським" Кримом.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Німеччина
Об'єкт
Міністерство закордонних справ України
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Костенко Игорь
Костенко Игорь
Очевиднейшая правда - одни жители Украины несогласны с другими а эти другие пришли убивать несогласных. Поддержка з боку России этого факта не может отменить
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