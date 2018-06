Deutsche Welle написала про "громадянську війну" в Україні: МЗС відреагував

Міністерство закордонних справ України очікує від німецького видання Deutsche Welle виправлення редакційної статті, в якій конфлікт на сході України названо "громадянською війною".

Відповідний матеріал "Ukraine and Russia interests 'far apart' as peace talks resume in Berlin" був опублікований 11 червня, напередодні зустрічі в Берліні глав МЗС країн "нормандського формату".

"Неприйнятно бачити, як DW пише про" громадянську війну "в Україні, коли насправді це триваюча агресія Росії проти України", - написала в Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца, звертаючись до редакції агентства.

Вона підкреслила, що "робота ЗМІ має базуватися на фактах".

"Ми очікуємо роз'яснень і правок в статті відповідно до міжнародного законодавства", - додала дипломат.

. @dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war" in Ukraine. There is ongoing Ru aggression against UA. https://t.co/knzlvvdCpg - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 червня 2018 р

. @dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification & correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 червня 2018 р

