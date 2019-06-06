Детективу НАБУ оголосили підозру через скандал в оборонці: в бюро відповіли

Двом колишнім керівникам "Харківського бронетанкового заводу" і детективу Національного антикорупційного бюро оголосили підозри в справі про розкрадання в ДП "Укроборонпром".

Про це на спільному брифінгу повідомили перший заступник директора ГБР Ольга Варченко, генпрокурор Юрій Луценко і керівник САП Назар Холодницький.

Зокрема, керівництву "Харківського бронетанкового заводу" інкримінують розтрату майна за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Детектива НАБУ ж підозрюють у приховуванні злочину за ч. 1 ст. 396 КК.

Прес-служба ДБР

Відзначається, що співробітник НАБУ розслідував діяльність вищезгаданих посадових осіб заводу, однак порушень так і не виявив.

"Є звернення детектива НАБУ провести експертизу. Є відповідь експерта, який просить детектива НАБУ надати первинну документацію. Нами встановлено, що вона на той час вже була в детектива НАБУ. Однак, з незрозумілих поки причин, замість того, щоб надати документи, детектив відкликав експертизу", – розповіли в ДБР.

Згодом вищезгадану експертиза була проведена за клопотанням слідчих ДБР, результати стали підставою для повідомлення про підозру двом екс-керівникам Харківського бронетанкового заводу.

НАБУ news.liga.net

У НАБУ в свою чергу відповіли на підозру, оголошену детективу. У бюро заявили, що екс-детектив, який не працює вже 2 роки, відкликав експертизу через нестачу необхідних документів. Провину співробітника в НАБУ заперечують.

"У справі про закупівлю прицілів для "ХБТЗ" місцезнаходження значної частини необхідних для експертизи документів при розслідуванні встановити не вдалося. Саме неможливість надати документи і стала приводом відкликання детективом постанови на проведення експертизи. На підставі яких саме відомостей ДБР була проведена експертиза, в НАБУ невідомо", – сказано в заяві НАБУ в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що троє співробітників НАБУ, які фігурували в розслідуванні журналістів Bihus.Info про корупцію в "Укроборонпромі", зазнали дисциплінарного покарання.

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