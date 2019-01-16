Десяток поранених! У ООС повідомили про трагедію на Донбасі

У середу, 16 січня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ були поранені 10 українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр Операції на сторінці в Facebook, протягом доби, в період з 00:00 до 18:00, противник чотири рази обстріляв позиції ЗСУ.

Відзначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь із ПТРК у районі селища Троїцьке і з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне.

Війна на Донбасі

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військових обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї поблизу селища Чермалик та з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Новоселівка Друга.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ п'ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості і п'ять бойові травми (акубаротравми). Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби", – сказано в повідомленні.

Ситуація в зоні ООС

При цьому, незважаючи на погіршення погоди, українські військові продовжують пильно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись умов повного припинення вогню.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем захисників України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 14 січня ''Л/ДНР'' напали на ЗСУ на Донбасі. Загинув один український військовослужбовець.

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