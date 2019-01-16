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Десяток поранених! У ООС повідомили про трагедію на Донбасі

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У середу, 16 січня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ були поранені 10 українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр Операції на сторінці в Facebook, протягом доби, в період з 00:00 до 18:00, противник чотири рази обстріляв позиції ЗСУ.

Відзначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь із ПТРК у районі селища Троїцьке і з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військових обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї поблизу селища Чермалик та з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Новоселівка Друга.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ п'ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості і п'ять бойові травми (акубаротравми). Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби", – сказано в повідомленні.

Ситуація в зоні ООС

Ситуація в зоні ООС

При цьому, незважаючи на погіршення погоди, українські військові продовжують пильно контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись умов повного припинення вогню.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем захисників України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 14 січня ''Л/ДНР'' напали на ЗСУ на Донбасі. Загинув один український військовослужбовець.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну наконец то ополчение начало действовать по принципу око за око! На прошлой неделе были ранены 3-ое гражданских (работники "воды Донбасса) на этой десяток " воинов света"
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васильевич василий
васильевич василий
по жабьим лапам
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Афроукраинцы а вот если бы вы соблюдали Минские соглашения и не занимали бы серую зону то вам бы не страшны были бы обстрелы ни с гранатометов ни с крупнокалиберных ни с минометов 82 и 120 …… но кому то надо вас утилизировать вот и гонят вас на убой...…- впрочем не беспокойтесь о раненых безногим Пэтюня подарит мячик а безруким эспандер или приставку сони-2
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CARGO 100
CARGO 100
Ильич Владимир, и диск "караоке" - 200 песен, но все "Ще не вмерла ..."
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