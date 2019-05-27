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/Розслідування

Десятки засуджених забарикадувалися: з'явилися подробиці бунту у колонії Одеси

3.1тЧитати матеріал російською

Пожежу, що виникла під час бунту у виправній колонії Одеси, вдалося ліквідувати. Однак близько 30 засуджених досі залишаються забарикадованими в одному з адміністративних приміщень пенітенціарної установи.

Про це OBOZREVATEL дізнався із власних джерел. Також наголошується, що в результаті надзвичайних подій двоє працівників колонії та один ув'язнений отримали тілесні ушкодження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всім їм надано медичну допомогу без госпіталізації. Заходи з наведення ладу тривають.

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Бунт у колонії Одеси

Бунт у колонії Одеси

Odessa Online

Бунт у колонії Одеси

Бунт у колонії Одеси

Odessa Online

Бунт у колонії Одеси

Бунт у колонії Одеси

Odessa Online

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у виправній колонії, поблизу села Хутори Черкаської області, відбувся п'яний бунт. НП зафіксували під час нічного перерахунку засуджених, у бунті взяли участь, за попередніми даними, 12 осіб.

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Місце
УкраїнаОдеса
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