Десятки убитих: терористи зазнали масштабних втрат на Донбасі

У липні 2019 року воїни Операції Об'єднаних сил завдали окупантам на Донбасі значних втрат.

Такі дані оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Згідно з його інформацією, за місяць було ліквідовано близько 30 окупантів.

Також близько 59 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Ігноруючи Мінські домовленості, у липні російсько-окупаційні війська майже щодня провокували підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на оголошене з 21 липня "хлібне перемир'я", українське військо в цьому місяці зазнало важких втрат. У липні у боях з російсько-окупаційними військами загинули 14 героїв.

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