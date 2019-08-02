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Десятки убитих: терористи зазнали масштабних втрат на Донбасі

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У липні 2019 року воїни Операції Об'єднаних сил завдали окупантам на Донбасі значних втрат.

Такі дані оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. Згідно з його інформацією, за місяць було ліквідовано близько 30 окупантів.

Також близько 59 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Десятки убитих: терористи зазнали масштабних втрат на Донбасі

"Ігноруючи Мінські домовленості, у липні російсько-окупаційні війська майже щодня провокували підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на оголошене з 21 липня "хлібне перемир'я", українське військо в цьому місяці зазнало важких втрат. У липні у боях з російсько-окупаційними військами загинули 14 героїв.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
красиво и приятно Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!пора идти на москву!
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hunt andres
hunt andres
Масштабный урон стоил жизни 14 военам света)
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