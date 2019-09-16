Десятки убитих, поранених і полонених: у "Л/ДНР" забили на сполох через величезні втрати

Терористи "Л/ДНР" поскаржилися на колосальні втрати у своїх лавах всього за два тижні вересня. За їхніми словами, рахунок убитих і поранених іде на десятки.

Відповідне зведення з пабліку окупантів опублікував у своєму Telegram-каналі український блогер Фашик Донецький.

"Тільки вдумайтеся в ці цифри! З 1 по 15 вересня в результаті обстрілів із української сторони на Донбасі в "ЛНР" і "ДНР" загинули 34 бійці, 60 поранених (39 тяжких), чотири потрапили в полон", – обурюються бойовики. Також вони вибухнули фейками про нібито збройні атаки мирного населення з боку захисників України.

Терористи "Л/ДНР" Znaj.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що терористи без бою втекли з позицій на хуторі Петровському на Донбасі. За його словами, ці позиції окупанти з 1 корпусу "народної міліції ДНР" утримували протягом п'яти років.

Раніше Гіркін зізнався, що в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли в три-чотири рази. За його словами, українські військовослужбовці буквально "змішують із землею" окупантів, навчившись "без атак", у межах позиційної війни, знищувати їхні позиції.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал