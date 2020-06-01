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1 червня • оновлено в 16:48
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Десятки убитих й поранених: озвучено втрати окупантів на Донбасі в травні

2.6т
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За травень 2020 року на Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил українські військові ліквідували 49 терористів.

Про це в Twitter повідомив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц), який опублікував дані про втрати бойовиків.

Російські окупанти на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі

"За підтвердженими даними, втрати російсько - окупаційних військ протягом травня 2020 року склали: незворотними (200) – 49 осіб; пораненими і травмованими (300) – 94 особи; озброєння і військової техніки – 7 одиниць", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в травні 2020 року на Донбасі загинули шість захисників України. Наймолодшому воїну було 24 роки, найстаршому – 44.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу українські військові в зоні ООС на Донбасі знищили одного і поранили двох окупантів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
Розслідування

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