Десятки убитих і поранених: ОС жорстко вдарили по терористах

З початку нового року російські терористи на Донбасі вже зазнали серйозних втрат живої сили і техніки.

Про це йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці штабу ООС у Facebook. Також нею поділився офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що всі дані підтверджені військовою розвідкою Об'єднаних сил.

Зокрема, втрати російсько-окупаційних військ за перші десять днів нового року склали 33 людини:

безповоротні – 12 осіб;

поранено і травмовано – 21 особу;

озброєння і військова техніка – одна одиниця.

Операція Об'єднаних сил на Донбасі "Вчасно"

"У разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – запевнили захисники України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки: безповоротні – 619 осіб, поранені і травмовані – 939 осіб, озброєння і військова техніка – 110 одиниць.

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