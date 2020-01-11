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11 січня • оновлено в 12:27
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Десятки убитих і поранених: ОС жорстко вдарили по терористах

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З початку нового року російські терористи на Донбасі вже зазнали серйозних втрат живої сили і техніки.

Про це йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці штабу ООС у Facebook. Також нею поділився офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що всі дані підтверджені військовою розвідкою Об'єднаних сил.

Зокрема, втрати російсько-окупаційних військ за перші десять днів нового року склали 33 людини:

  • безповоротні – 12 осіб;

  • поранено і травмовано – 21 особу;

  • озброєння і військова техніка – одна одиниця.

Операція Об'єднаних сил на Донбасі

Операція Об'єднаних сил на Донбасі

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"У разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – запевнили захисники України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки: безповоротні – 619 осіб, поранені і травмовані – 939 осіб, озброєння і військова техніка – 110 одиниць.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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