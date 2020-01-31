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31 січня • оновлено в 13:36
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/ Розслідування

Десятки убитих і підірвана техніка: сили ООС потужно розгромили терористів на Донбасі

2.7т
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У січні російські терористи на Донбасі втратили близько 30 осіб убитими, понад півсотні пораненими, а також не дорахувалися значної евлькості військової техніки.

Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook. Захисники додали, що в разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці ООС дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

centercigr.livejournal.com

"Втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб, пораненими і травмованими – 56 осіб, озброєння і військової техніки – п'ять одиниць (два автомобілі "Урал", 2 БПЛА і один міномет). Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" – йдеться у зведенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб, а знищеної техніки – за 100 одиниць.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, наконец! Кто-то креативный в пресс-центре АТО взялся строчить Перемоги в духе лета 2014 года. "Чего их, супостатов, жалеть." Теперь ждём с нетерпением #потерьнет и #вывсеврете!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Начались oxyuтельные xoxлосказки!
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Всё пропало.... Куртка замшевая - три штуки, кинокамера заграничная.... а вот кинокамер не было, а то бы всё засняли, дБ Бл .....
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