Десятки убитих і підірвана техніка: сили ООС потужно розгромили терористів на Донбасі

У січні російські терористи на Донбасі втратили близько 30 осіб убитими, понад півсотні пораненими, а також не дорахувалися значної евлькості військової техніки.

Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook. Захисники додали, що в разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці ООС дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Війна на Донбасі centercigr.livejournal.com

"Втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб, пораненими і травмованими – 56 осіб, озброєння і військової техніки – п'ять одиниць (два автомобілі "Урал", 2 БПЛА і один міномет). Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" – йдеться у зведенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб, а знищеної техніки – за 100 одиниць.

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