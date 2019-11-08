Десятки трупів: в лісосмузі на Черкащині виявили незаконний скотомогильник. Фото

У лісосмузі під Жашковом, що на Черкащині, місцеві фермери нелегально утилізували померлих свиней. Що призвело до смерті тварин – поки невідомо.

Страшну знахідку виявили екологи разом з поліцейськими. Про неї у Faceboook повідомив начальник Черкаського обласного Управління екологічного нагляду Олександр Позняков.

На місці незаконного захоронення затримали двох працівників місцевого сільгосппідприємства "Степ", коли вони намагались за допомогою екскватора захоронити понад два десятки трупів свиней.

Що призвело до смерті тварин – поки невідомо Facebook / Олександр Позняков

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Екологи взяли проби ґрунту та встановили розміри зараженої ділянки. Окрім цього, були відібрані необхідні матеріали з останків тварин і направлені на експертизу, яка має встановити причини їхньої гибелі.

Правоохоронці зафіксували правопорушення і розпочали розслідування.

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