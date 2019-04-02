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Десятки ліквідованих: в ЗСУ озвучили величезні втрати "Л/ДНР" за місяць

4.2тЧитати матеріал російською

Бійці Збройних сил України за підсумками березня ліквідували близько 56 терористів російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що ще близько 85 окупантів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Небойові втрати склали 9 окупантів (порушення заходів безпеки, смерть в результаті суїциду, вбивство), і 16 отримали поранення. Дана цифра може відрізнятися в більший бік у зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків і російськими військовими втрат", — написав Штефан.

За його словами, ігноруючи Мінські угоді, члени незаконних збройних формувань щодня провокували підрозділи ОС вогнем з різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами та вогнем снайперів.

"Куратори з Росії наказують систематично занижувати офіційну кількість загиблих і поранених, у зв'язку з низьким так званим призовом на "військову службу за контрактом" і небажанням останнім часом захищати так звані кордони республіки", — пояснив офіцер.

Десятки ліквідованих: в ЗСУ озвучили величезні втрати "Л/ДНР" за місяць
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Також він додав, що більшість терористів, що брали участь у бойових діях у перші роки війни, вже розчаровані ідеями "русского міра" і т. зв. Новоросії і звільняються з підрозділів російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військовослужбовці отримають виплати у збільшеному розмірі за виконання у березні завдань у складі підрозділів, які беруть участь в ООС.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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