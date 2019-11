Дешевше, ніж у Кличка: з'явилися деталі про новий велосипед Зеленського

Електровелосипед Stout, який президенту України Володимиру Зеленському подарувала лідерка Естонії Керсті Кальюлайд, коштує 2490 євро. За вартістю він поступається засобу пересування мера Києва Віталія Кличка GoCycle G2 ($4200).

Водночас, як пише "КП в Україні", подарунок Зеленського є представником однієї з найкращих марок серед свого класу. Він виготовлений компанією Ampler Bikes, штаб-квартира якої розташована в Берліні.

Велосипед завважки 17,2 кг. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву 6061. Він оснащений ланцюгом, гальмівними колодками і драйвтрейном від компанії Shimano. Транспортний засіб має 10 швидкостей, максимальна швидкість складає 25 км/год. Діапазон використання без підзарядки залежно від місцевості становить 45-100 км. Мотор розрахований на потужність 250 Вт, що в сумі дає 48 кінських сил.

Крім того, ця модель має функцію підключення електровелосипеда до смартфону з можливістю зміни налаштувань двигуна, оснащена двома ліхтарями спереду і одним позаду. Час повної зарядки складає 2,5 години. Також на ній встановлені шини компанії Continental з особливим малюнком протектора, який надає електровелосипеду високий рівень керованості та якісного гальмування.

Єдина відмінність велосипеда Зеленського від заводських моделей полягає в тому, що до нього прикріпили табличку з написом To President of Ukraine H.E. Mr. Volodymyr Zelenskiy.

Згідно з українським законодавством, якщо негрошовий подарунок має вартість більшу, ніж п'ять прожиткових мінімумів громадян (9680 грн), то його потрібно вносити в декларацію.

Щоправда, якщо процес обміну подарунками відбувався між главами країн у рамках протоколу зустрічі, то велосипед має відправитися на зберігання в музей подарунків президентів. І в декларацію його вносити не потрібно. Але в такому разі й використовувати його Зеленський не зможе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час офіційного візиту Зеленського в Таллінн президентка Естонії Керсті Кальюлайд потролила його оригінальним подарунком – велосипедом і банкою меду. Це стало підставою для маси жартів і мемів у мережі.

