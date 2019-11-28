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29 листопада • оновлено в 11:28
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Дешевше, ніж у Кличка: з'явилися деталі про новий велосипед Зеленського

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Електровелосипед Stout, який президенту України Володимиру Зеленському подарувала лідерка Естонії Керсті Кальюлайд, коштує 2490 євро. За вартістю він поступається засобу пересування мера Києва Віталія Кличка GoCycle G2 ($4200).

Водночас, як пише "КП в Україні", подарунок Зеленського є представником однієї з найкращих марок серед свого класу. Він виготовлений компанією Ampler Bikes, штаб-квартира якої розташована в Берліні.

Велосипед завважки 17,2 кг. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву 6061. Він оснащений ланцюгом, гальмівними колодками і драйвтрейном від компанії Shimano. Транспортний засіб має 10 швидкостей, максимальна швидкість складає 25 км/год. Діапазон використання без підзарядки залежно від місцевості становить 45-100 км. Мотор розрахований на потужність 250 Вт, що в сумі дає 48 кінських сил.

Кальюлайд подарувала Зеленському велосипед

Кальюлайд подарувала Зеленському велосипед

president.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко на велосипеді

Мер Києва Віталій Кличко на велосипеді

facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Крім того, ця модель має функцію підключення електровелосипеда до смартфону з можливістю зміни налаштувань двигуна, оснащена двома ліхтарями спереду і одним позаду. Час повної зарядки складає 2,5 години. Також на ній встановлені шини компанії Continental з особливим малюнком протектора, який надає електровелосипеду високий рівень керованості та якісного гальмування.

Єдина відмінність велосипеда Зеленського від заводських моделей полягає в тому, що до нього прикріпили табличку з написом To President of Ukraine H.E. Mr. Volodymyr Zelenskiy.

Згідно з українським законодавством, якщо негрошовий подарунок має вартість більшу, ніж п'ять прожиткових мінімумів громадян (9680 грн), то його потрібно вносити в декларацію.

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Велосипед, який подарували Зеленському, коштує 2490 євро

Велосипед, який подарували Зеленському, коштує 2490 євро

president.gov.ua

На велосипеді є табличка з іменем президента

На велосипеді є табличка з іменем президента

president.gov.ua

Щоправда, якщо процес обміну подарунками відбувався між главами країн у рамках протоколу зустрічі, то велосипед має відправитися на зберігання в музей подарунків президентів. І в декларацію його вносити не потрібно. Але в такому разі й використовувати його Зеленський не зможе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час офіційного візиту Зеленського в Таллінн президентка Естонії Керсті Кальюлайд потролила його оригінальним подарунком – велосипедом і банкою меду. Це стало підставою для маси жартів і мемів у мережі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Керсті Кальюлайд Віталій Кличко
Місце
Україна
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Теж мені подарунок, тут прості сільські хлопці з Чернігівщини мільйони зевелю дарували (тільки нічого про це не пам"ятають, мабуть у комі були).
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