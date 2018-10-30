Десанту в Азовському морі не буде: командувач ВМС України осадив Росію

Застосування великих кораблів в Азовському морі великим осіданням практично неможливе, як і висадка способом корабель-берег.

Таку заяву зробив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко в програмі "Свобода слова" на ICTV. "Тому якщо взяти ті факти, що Росія може акумулювати сили і засоби по своїх внутрішніх річках з Каспію і Чорного моря - вона може акумулювати кількість на висадку всього батальйону піхоти", - сказав він.

За його словами, українське командування прийняло до уваги всі варіанти розвитку подій, які можуть розвиватися в Приазов'ї і Азовському морі і провело відповідні навчання.

"З точки зору військових, ситуація в Азовському морі, яка відбувається, дуже напружена. Як вже було сказано Держприкордонслужбою, там знаходиться близько 120 українських кораблів і катерів, але тих, які можуть діяти або обслуговувати судна і мають озброєння - всього 36, а ті хто мають досить озброєння - 24", - уточнив Воронченко.

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