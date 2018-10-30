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Десанту в Азовському морі не буде: командувач ВМС України осадив Росію

7.7тЧитати матеріал російською

Застосування великих кораблів в Азовському морі великим осіданням практично неможливе, як і висадка способом корабель-берег.

Таку заяву зробив командувач ВМС ЗСУ України Ігор Воронченко в програмі "Свобода слова" на ICTV. "Тому якщо взяти ті факти, що Росія може акумулювати сили і засоби по своїх внутрішніх річках з Каспію і Чорного моря - вона може акумулювати кількість на висадку всього батальйону піхоти", - сказав він.

За його словами, українське командування прийняло до уваги всі варіанти розвитку подій, які можуть розвиватися в Приазов'ї і Азовському морі і провело відповідні навчання.

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"З точки зору військових, ситуація в Азовському морі, яка відбувається, дуже напружена. Як вже було сказано Держприкордонслужбою, там знаходиться близько 120 українських кораблів і катерів, але тих, які можуть діяти або обслуговувати судна і мають озброєння - всього 36, а ті хто мають досить озброєння - 24", - уточнив Воронченко.

Десанту в Азовському морі не буде: командувач ВМС України осадив Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна підказали, як прорвати блокаду Азовського моря.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Воронченко
Місце
Україна
Об'єкти
Азовське мореВійськово-морські сили України
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Тупой адмирал...очень...Мы только с самолетов можем легко высадить там десант....дивизию...И при этом с учетом времени полета ...20 минут...и не одну дивизию за несколько часов
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
По словам шумеров раньше до моста в Азовском море 20 процентов судов было класса пано-макс , а это очень большие суда , а тут говорят , что оно мелкое и большие суда не зайдут . Выходит кто-то врет и наверное это врут Путин , Шойгу и Чепига . Доллбоебы .
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Батальона морпехов РФ достачно шо бы дойти до Львива. Украинские лыцари будут встречать их квитами и георгиевскими стричками и гарно спивать
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