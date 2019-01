Десантний корабель США попрямував до Чорного моря: що відбувається

Десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США попрямував до Чорного моря.

Як передає командування флоту в Twitter, корабель має намір незабаром почати патрулювання. Зараз він у складі елементів 22-й морський експедиційної групи переходить через Дарданелли.

Група складається приблизно з 2200 осіб і входить до складу 6-го підрозділу флоту американських ВМС. За словами віце-адмірала Лізи Франчетті, візит в Чорне море свідчить про бажання Штатів зміцнювати безпеку союзників і партнерів НАТО в регіоні.

