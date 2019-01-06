МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Десантний корабель США попрямував до Чорного моря: що відбувається

1.6тЧитати матеріал російською

Десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США попрямував до Чорного моря.

Як передає командування флоту в Twitter, корабель має намір незабаром почати патрулювання. Зараз він у складі елементів 22-й морський експедиційної групи переходить через Дарданелли.

Група складається приблизно з 2200 осіб і входить до складу 6-го підрозділу флоту американських ВМС. За словами віце-адмірала Лізи Франчетті, візит в Чорне море свідчить про бажання Штатів зміцнювати безпеку союзників і партнерів НАТО в регіоні.

Новини
Україна посилила Азовське море сучасним судном-перехоплювачем: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні на допомогу Україні в Чорне море прибув розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87).

У Британії відзначили, що це повинно стати тривожним сигналом для президента Росії Володимира Путіна.

Місце
США
Тег
Чорне море
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги