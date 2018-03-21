Держзрада Януковича: суд відмовився допитувати Порошенка і Матіоса

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента Віктора Януковича, знову відмовила його захисникам у повторному допиті глави держави Петра Порошенка.

Захист Януковича аргументував своє клопотання тим, що в минулий раз їм не дали можливості поставити всі питання, однак суд визнав його повністю необґрунтованим, передає УНІАН.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко пояснив, що клопотання було повторно заявлено без вказівки додаткових мотивів.

"Суд змушений в черговий раз вам нагадати, що під час допиту свідка Порошенка ви відмовилися ставити йому запитання по предмету цього кримінального провадження, і допит був припинений", - заявив він.

Крім того, суд повторно відмовив у допиті низки осіб, зокрема, головного військового прокурора Анатолія Матіоса, екс-міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, екс-міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєра і інших іноземних дипломатів.

Як повідомляв "Обозреватель", водночас суд погодився допитати екс-прем'єра Миколу Азарова і низку інших свідків захисту.