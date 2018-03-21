Держзрада Януковича: суд погодився допитати Азарова

Оболонський районний суд Києва вирішив допитати у відеоконференцзв'язку колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра оборони Павла Лебедєва як свідків у справі екс-президента Віктора Януковича.

Дане рішення на засіданні 21 березня озвучив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передають "Українські Новини".

Він частково задовольнив клопотання захисту Януковича про допит по відеозв'язку 5 свідків з Росії, а саме Азарова, Лебедєва, екс-командувача Внутрішніх військ Станіслава Шуляка, начальника охорони і особистого охоронця Януковича Костянтина Кобзаря і Сергія Бернацького.

Суд дозволив їх допитати, але вказав, що забороняє звертатися до компетентних органів РФ з міжнародно-правовим дорученням для організації допиту.

При цьому адвокати самостійно можуть організувати відеозв'язок для допиту зазначених свідків. Згідно з рішенням суду, допити свідків будуть проведені 27, 28 і 29 березня.

Крім того суд дозволив допит колишніх охоронців Януковича з Управління Державної охорони Володимира Павленка та Дмитра Іванцова і колишнього депутата Вишгородської райради від Партії регіонів Анатолія Кобилінського, який є директором охоронної фірми "Гроссер", яка здійснювала охорону резиденції "Межигір'я", передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, суд вирішив допитати ще одного жителя Криму Валерія Виговського. Таким чином, кількість свідків сторони захисту в цьому процесі збільшилася до 17.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Азаров сам заявляв про готовність дати свідчення в суді над Януковичем .