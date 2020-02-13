Держзрада? ДБР відкрило справу через "формулу Штайнмаєра"

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливої державної зради у "формулі Штайнмаєра". Зокрема, йдеться про загрозу визнання проросійської автономії на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Провадження було зареєстровано територіальним управлінням ДБР у Миколаєві за заявою активіста Дмитра Сінченка, повідомляється на сторінці "Руху опору капітуляції" у Facebook.

"Формула Штайнмаєра"

"Існування автономії в ОРДЛО призведе до подальшої автономізації інших українських територій, а отже – до повзучої федералізації й майбутнього розвалу України на частини. В умовах активного втручання Росії така автономія стане прикладом автономізації для інших регіонів, а також плацдармом для сприяння та допомоги наступному відділенню інших територій України. Тому автономізація Донбасу може тільки відтермінувати військовий конфлікт з Росією, який надалі посилиться, призведе до нових окупації та анексій українських територій іноземними державами, а також нових війн за ці території", – йдеться в заяві активіста.

ДБР відкрило справу через "формулу Штайнмаєра" Facebook "Руху опору капітуляції"

ДБР зі свого боку розглянуло його звернення та зареєструвало провадження, яке попередньо кваліфікували за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Вона передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

"23 січня 2020 року територіальним управлінням ДБР в місті Миколаєві розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження щодо можливого вчинення посадовими особами органів державної влади України дій, спрямованих на заподіяння шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", – повідомляє ДБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

За підсумками зустрічі у "нормандському форматі" 9 грудня країни-учасниці підписали спільне комюніке.

У ньому Україна, зокрема, зобов'язалася імплементувати законодавчо "формулу Штайнмаєра".

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