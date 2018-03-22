Держпереворот Савченко: ГПУ опублікувала відеодокази

Генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрував у сесійній залі Верховної Ради України відео з доказами підготовки народним депутатом Надією Савченко теракту в центрі Києва.

За інформацією ГПУ, слідство має у цілому 74 гігабайтами інформації, а загальна тривалість аудіо- і відеоматеріалів становить близько 72 годин.

Зокрема на відео показані переговори Савченко та голови громадської організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з військовослужбовцями ЗСУ про вчинення низки терактів в урядовому кварталі, а також безпосередньо проти перших осіб держави.

Раніше сама Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій Донбасу і вела розмови про організацію терактів, назвавши це "спецоперацією".

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.

22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.