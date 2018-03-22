УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Держпереворот Савченко: ГПУ опублікувала відеодокази

15.6тЧитати новину російською

Генеральний прокурор України Юрій Луценко продемонстрував у сесійній залі Верховної Ради України відео з доказами підготовки народним депутатом Надією Савченко теракту в центрі Києва.

За інформацією ГПУ, слідство має у цілому 74 гігабайтами інформації, а загальна тривалість аудіо- і відеоматеріалів становить близько 72 годин.

Зокрема на відео показані переговори Савченко та голови громадської організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з військовослужбовцями ЗСУ про вчинення низки терактів в урядовому кварталі, а також безпосередньо проти перших осіб держави.

Новини
"У мене не помокріло": секс-заяви Савченко викликали бурю в мережі

Раніше сама Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій Донбасу і вела розмови про організацію терактів, назвавши це "спецоперацією".

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.

22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особи
Надія СавченкоВолодимир Рубан
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Верховна Рада УкраїниГенеральна прокуратура України
Поділитися у Facebook

Наші блоги