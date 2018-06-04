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Держпереворот і вбивства: детектор брехні викрив Савченко

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Психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа, яку пройшла народний депутат Надія Савченко, підтвердила у неї наявність намірів насильницького повалення влади.

"За результатами проведеного дослідження комісією експертів надано категоричні висновки про наявність у Савченко Н.В. позитивних психофізіологічних реакцій, які свідчать, зокрема, про те, що Савченко Н.В. обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу", - сказано у повідомленні прес-служби СБУ.

Зазначається, що експертиза також показала, що Савченко брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого підшукувала та перевозила зброю, а плани з насильницького повалення конституційного ладу обговорювала з головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном та керівництвом "ДНР".

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В СБУ стверджують, що Савченко, зокрема, обговорювала зі спільниками плани вбивства керівництва країни, зокрема особисто розподіляла ролі у замахах.

Експертиза також засвідчила, що Савченко готувалася здійснити теракт в "урядовому кварталі" та будівлі Верховної Ради.

У той же час експерти не виявили позитивних психофізіологічних реакцій на питання, поставлені стороною захисту, про те, чи хотіла Савченко змінити владу в Україні конституційним способом, чи вважає вона діяльність президента, народних депутатів, прем'єр-міністра, секретаря Ради національної безпеки і оборони, членів Кабінету Міністрів, керівників політичних партій злочинною.

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"У зв’язку зі свідомою протидією Савченко Н.В. проведенню судової психологічної експертизи з використанням поліграфу комісія експертів не змогла поставити Савченко Н.В. всі питання, а проведення експертизи було припинене", - додали в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Їй інкримінують змову з Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченком та "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою зазіхання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни та здійснення терактів.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особа
Надія Савченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Служба безпеки України
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А она есть в списке сорока семи Ронинов? Потому что проваленный агент Путена уже не нужен, Надию по всем законам военного времени необходимо ликвидировать.
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