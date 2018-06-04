Держпереворот і вбивства: детектор брехні викрив Савченко

Психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа, яку пройшла народний депутат Надія Савченко, підтвердила у неї наявність намірів насильницького повалення влади.

"За результатами проведеного дослідження комісією експертів надано категоричні висновки про наявність у Савченко Н.В. позитивних психофізіологічних реакцій, які свідчать, зокрема, про те, що Савченко Н.В. обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу", - сказано у повідомленні прес-служби СБУ.

Зазначається, що експертиза також показала, що Савченко брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого підшукувала та перевозила зброю, а плани з насильницького повалення конституційного ладу обговорювала з головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном та керівництвом "ДНР".

В СБУ стверджують, що Савченко, зокрема, обговорювала зі спільниками плани вбивства керівництва країни, зокрема особисто розподіляла ролі у замахах.

Експертиза також засвідчила, що Савченко готувалася здійснити теракт в "урядовому кварталі" та будівлі Верховної Ради.

У той же час експерти не виявили позитивних психофізіологічних реакцій на питання, поставлені стороною захисту, про те, чи хотіла Савченко змінити владу в Україні конституційним способом, чи вважає вона діяльність президента, народних депутатів, прем'єр-міністра, секретаря Ради національної безпеки і оборони, членів Кабінету Міністрів, керівників політичних партій злочинною.

"У зв’язку зі свідомою протидією Савченко Н.В. проведенню судової психологічної експертизи з використанням поліграфу комісія експертів не змогла поставити Савченко Н.В. всі питання, а проведення експертизи було припинене", - додали в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Їй інкримінують змову з Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченком та "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою зазіхання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни та здійснення терактів.