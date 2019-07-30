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"Деруть мзду!" У Криму місцеві жителі збунтувалися проти окупантів

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У анексованому Криму місцевих жителів обурив платний вхід на пляж, який встановили окупанти.

Про це повідомив блогер "Кримський бандерівець" в Twitter, зазначивши, що "мзду" збирають в Севастополі.

"З 29 липня проїзд до моря в парку Перемоги коштує 200 рублів. Ватники в соцмережах намагаються з'ясувати, чи законно окупанти встановили шлагбаум з будкою, щоб дерти з них мзду. Радійте, що не обнесли парк колючою сіткою зі спіраллю Бруно, як це зробили на Яшмовому пляжі", - написав він.

Платний пляж в Криму

Платний пляж в Криму

"Кримський бандерівець", Twitter

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Платний пляж в Криму

Платний пляж в Криму

"Кримський бандерівець", Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму окупанти відгородили море на території пляжу "Яшмовий" колючим дротом.

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Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
В заголовке "платный вход" В статье уже "платный въезд" по факту, рагули как всегда врут. По российскому законодательству на пляже обязана быть бесплатная парковка Естественно, что располагается она дальше от воды, чем платная.
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