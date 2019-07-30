"Деруть мзду!" У Криму місцеві жителі збунтувалися проти окупантів

У анексованому Криму місцевих жителів обурив платний вхід на пляж, який встановили окупанти.

Про це повідомив блогер "Кримський бандерівець" в Twitter, зазначивши, що "мзду" збирають в Севастополі.

"З 29 липня проїзд до моря в парку Перемоги коштує 200 рублів. Ватники в соцмережах намагаються з'ясувати, чи законно окупанти встановили шлагбаум з будкою, щоб дерти з них мзду. Радійте, що не обнесли парк колючою сіткою зі спіраллю Бруно, як це зробили на Яшмовому пляжі", - написав він.

Платний пляж в Криму "Кримський бандерівець", Twitter

Платний пляж в Криму "Кримський бандерівець", Twitter

Крым. Севастополь. С 29 июля проезд к морю в парке Победы стоит 200 руб.Ватники в соцсетях пытаются выяснить, законно ли оккупанты установили шлагбаум с будкой,чтобы драть с них мзду.Радуйтесь, что не обнесли парк колючей сеткой со спиралью Бруно, как это сделали на Яшмовом пляже pic.twitter.com/MGSupwW6YH — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 29 июля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму окупанти відгородили море на території пляжу "Яшмовий" колючим дротом.

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