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23 січня • оновлено в 13:50
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/ Розслідування

Депутати Путіна спробували прорватися до України: їх вигнали

1.4т
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У столичних аеропортах "Бориспіль" та "Київ (Жуляни)" прикордонники затримали трьох російських політиків. Їм відмовили у в'їзді.

Перетнути український кордон вони намагалися увечері 22 січня. Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби України.

Так, зазначається, що один із них виявився представником провладної політичної партії своєї країни – "Єдиная Россия", колишнім мером одного з облцентрів РФ. Він прилетів у "Бориспіль" рейсом із Лондона, однак підтвердити мету свого перебування не зміг.

Троє політиків з РФ не перетнули український кордон

Троє політиків з РФ не перетнули український кордон

"На підставі Закону України "Про прикордонний контроль" в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з "Борисполя" у Німеччину", – йдеться у повідомленні.

Водночас ще двоє закордонних політиків намагалися пройти прикордонний контроль в пункті пропуску аеропорту "Київ (Жуляни)". Вони ввечері 22 січня прилетіли рейсом із Мінська.

Один із візитерів теж був представником "Єдиной России", інший – компартії РФ. Обидва сказали, нібито прибули до Києва з метою участі в конференції. За словами прикордонників, їх повернуто зворотним рейсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня чотирьом російським артистам, які прибули в аеропорт Запоріжжя з польської Варшави, відмовили у в'їзді в Україну.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України аеропорт Жуляни аеропорт Бориспіль російські паспорти
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Германия вся не уcpаина))) Депутаты потроллили тyпых xoxлацких погранцов!))))))
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Их не выгонять,их ногами отпиз*ить и утопить в привокзальном туалете
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коршун федот
коршун федот
Это их обрадует , ибо па.ррр.рррр.аша- их родина!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Архипов Михаил, жыль тебя в детстве недотопила твоя мамка-курва)))
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