Депутат міської ради Одеси Богдан Гіганов засвітився на пропагандистському шоу "60 минут" на телеканалі "Россия 1".

Ефір за участю українця вийшов у п'ятницю, 22 листопада. На це відреагували активісти, зокрема, екскерівник "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко.

Останній різко висловився про участь депутата в шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Богдан Гіганов біля барельєфа Жукову в Одесі facebook.com/giganovbogdan

"Непогано себе там почуває. Хоча повинен гнити у в'язниці", – написав він про Гіганова на своїй сторінці в Twitter.

Гіганов у "60 минут" facebook.com/giganovbogdan

Гіганов у "60 минут" twitter.com/sternenko

Сам політик відповів на шум, що здійнявся навколо поїздки до РФ. На своєму Facebook-акаунті він послав у ж*пу тих, хто вчить його жити.

"О жах!" – волають псевдопатріоти. Відповім просто: Досить вчити мене жити! Ідіть у ж...у! Заї...ли! Ми живемо в правовій державі! Відвідування ЗМІ інших країн законами України не заборонено!

Антиукраїнських висловлювань із мого боку не звучало, тому що я до мозку кісток проукраїнський!" – емоційно написав депутат.

Скріншот

Відзначимо, раніше він публікував пост, у якому розповідав, що через демонтаж барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову буде змушений "прийняти пропозицію" і прокоментувати ситуацію в "ЗМІ інших країн".

facebook.com/giganovbogdan

Богдан Гіганов facebook.com/giganovbogdan

Реакція користувачів мережі на пост депутата Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата Скріншот

Це депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов сегодня.



У Москві. У Скабєєвої на "росія 1".



І ВІН непогано себе там почуває.

Хоча МАВ бі гнити в тюрмі. pic.twitter.com/ki6f23bw2x - Сергій Стерненко (@sternenko) November 22, 2019

Як писав OBOZREVATEL, демонтаж барельєфа Жукову почався в Одесі в четвер, 31 жовтня, на що різко відреагували російські пропагандисти.

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