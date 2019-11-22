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23 листопада • оновлено в 02:02
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"Ідіть у ж*пу! Заї**ли!" Одеський депутат з'їздив на шоу Скабєєвої і послав українців

2.1т
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Депутат міської ради Одеси Богдан Гіганов засвітився на пропагандистському шоу "60 минут" на телеканалі "Россия 1".

Ефір за участю українця вийшов у п'ятницю, 22 листопада. На це відреагували активісти, зокрема, екскерівник "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко.

Останній різко висловився про участь депутата в шоу пропагандистки Ольги Скабєєвої.

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Богдан Гіганов біля барельєфа Жукову в Одесі

Богдан Гіганов біля барельєфа Жукову в Одесі

facebook.com/giganovbogdan

"Непогано себе там почуває. Хоча повинен гнити у в'язниці", – написав він про Гіганова на своїй сторінці в Twitter.

Гіганов у "60 минут"

Гіганов у "60 минут"

facebook.com/giganovbogdan

Гіганов у "60 минут"

Гіганов у "60 минут"

twitter.com/sternenko

Сам політик відповів на шум, що здійнявся навколо поїздки до РФ. На своєму Facebook-акаунті він послав у ж*пу тих, хто вчить його жити.

"О жах!" – волають псевдопатріоти. Відповім просто: Досить вчити мене жити! Ідіть у ж...у! Заї...ли! Ми живемо в правовій державі! Відвідування ЗМІ інших країн законами України не заборонено!

Антиукраїнських висловлювань із мого боку не звучало, тому що я до мозку кісток проукраїнський!" – емоційно написав депутат.

"Заї**ли!" Одеський депутат з'їздив на шоу Скабєєвої і послав українців

Скріншот

Відзначимо, раніше він публікував пост, у якому розповідав, що через демонтаж барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову буде змушений "прийняти пропозицію" і прокоментувати ситуацію в "ЗМІ інших країн".

"Заї**ли!" Одеський депутат з'їздив на шоу Скабєєвої і послав українців

facebook.com/giganovbogdan

Богдан Гіганов

Богдан Гіганов

facebook.com/giganovbogdan

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Скріншот

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Реакція користувачів мережі на пост депутата

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, демонтаж барельєфа Жукову почався в Одесі в четвер, 31 жовтня, на що різко відреагували російські пропагандисти.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
російська пропаганда
Особи
Ольга Скабєєва Сергій Стерненко
Місце
Україна Одеса
Теги
фотографии політика скандали пропаганда
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Корецький Іван
Корецький Іван
Чмо
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хороший человек и действительно любит Украину
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