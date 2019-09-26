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27 вересня • оновлено в 19:28
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/ Розслідування

Депутат Гетманцев раніше хотів стати суддею, але провалився, сфальсифікував дані про себе

21.3т Читати матеріал російською

У ЗМІ з’явився документ, з якого випливає, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у 2017 році претендував на посаду судді Касаційного адміністративного суду. Але Вища кваліфкомісія суддів відмовила Гетманцеву через спробу фальсифікації і приховування даних про себе, повідомляє "Канал 24"

Як свідчить документ, підставою для відмови Гетманцеву стала низка фактів, виявлених на той момент Громадською радою доброчесності.

По-перше, рада встановила, що Гетманцев був засновником підприємства TOB "M.C.Л.", щодо якого є "висновки правоохоронних органів про сприяння тероризму". А саме – СБУ здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами TOB "M.C.Л.".

По-друге, на підприємстві, співвласником якого є Гетманцев, були виявлені непрозорі механізми для обходу санкцій та несплати податків.

По-третє, Гетманцев був помічником-консультантом народного депутаті від Партії регіонів Володимира Сівковича, який перебуває у розшуку за підозрою у силовому розгоні учасників Євромайдана 30 листопада 2013 року.

По-четверте, Гетманцев був засновником TOB "Юрімекс", де володів більш ніж 50%. І це ТОВ є джерелом значних прибутків.

Як вказується у висновку Вищої кваліфікаційної комісії суддів: кандидат на посаду судді Касаційного адміністративного суду Данило Гетманцев не вжив заходів для усунення цих ризиків або їх спростування. Чим продемонстрував пріоритет власних інтересів над інтересами авторитету суду і України.

Getmancev from 24tvua

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