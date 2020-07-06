Депутат Держдуми видав, що "Україна зникне" через закон про мову

Голова Комітету з освіти і науки нелегітимної Держдуми Росії В'ячеслав Ніконов пригрозив Україні, що вона нібито може зникнути або розділитися на кілька частин.

За його словами, це трапиться, якщо наша країна не скасує Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Провокаційний пост з ультиматумом з'явився на сторінці скандального російського політика у Facebook.

"Україна історично за фактом двомовна. Не скасують закон – будуть і далі розколювати країну. Україн може виявитися багато. Або жодної", – загрозливо заявив Ніконов.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 липня, Конституційний суд України почне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності вищезгаданого мовного закону.

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