|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Деокупація почалася!" З'явилася переможна інформація з Криму

11.3тЧитати матеріал російською

Більше 140 тисяч жителів анексованого Криму отримали українські біометричні закордонні паспорти.

Про це на сторінці у Facebook повідомив радник мера Києва та народний депутат України Дмитро Білоцерківець. Він уточнив, що, за даними Державної міграційної служби, на 1 лютого 2019 року кримчанам було видано 140 295 закордонних паспортів.

"Страшний сон Кремля починає ставати реальністю. Деокупація Криму почалася!" — написав політик.

Новини
Світ відвернувся: майже половина росіян усвідомила наслідки окупації Криму

У коментарях до посту він зазначив, що в умовах анексії мати паспорт Росії для жителів українського півострова стає необхідністю. Без нього люди не зможуть звернутися до лікарень або заробляти гроші для утримання сім'ї. Однак "біометрику отримали наші громадяни, які пов'язують себе з Україною".

"Деокупація почалася!" З'явилася переможна інформація з Криму

Ілюстрація

Ілюстрація

Politeka

Як писав OBOZREVATEL, раніше блогер Антон Александров розповів, що жителі тимчасово окупованого Криму почали масово купувати внутрішні українські паспорти. Він також зазначив, що ця тема є табуйованою в російських ЗМІ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Білоцерківець
Місце
Україна
Тег
паспорт
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
19
283
Смішно
20
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну,и толку с этого?!..Получили эти паспорта ради своей меркантильной выгоды..Я,больше,чем уверен,что половина из получивших эти паспорта Украину ненавидят..Ведь большая часть этих крисчан заражены страшным вирусом русского мира...Дебилам хоть кол теши на его башке,а ему похеру..Так,что ощутимой радости от этого абсолютно никакой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Пигин Макс, Нахуй пошел...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Пигин Макс
Пигин Макс
В течении последующих двух недель, скакуасов ждёт столько перемог!!! Но все они закончатся 1 апреля)))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Блоги / думки