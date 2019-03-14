"Деокупація почалася!" З'явилася переможна інформація з Криму

Більше 140 тисяч жителів анексованого Криму отримали українські біометричні закордонні паспорти.

Про це на сторінці у Facebook повідомив радник мера Києва та народний депутат України Дмитро Білоцерківець. Він уточнив, що, за даними Державної міграційної служби, на 1 лютого 2019 року кримчанам було видано 140 295 закордонних паспортів.

"Страшний сон Кремля починає ставати реальністю. Деокупація Криму почалася!" — написав політик.

У коментарях до посту він зазначив, що в умовах анексії мати паспорт Росії для жителів українського півострова стає необхідністю. Без нього люди не зможуть звернутися до лікарень або заробляти гроші для утримання сім'ї. Однак "біометрику отримали наші громадяни, які пов'язують себе з Україною".

Ілюстрація Politeka

Як писав OBOZREVATEL, раніше блогер Антон Александров розповів, що жителі тимчасово окупованого Криму почали масово купувати внутрішні українські паспорти. Він також зазначив, що ця тема є табуйованою в російських ЗМІ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!