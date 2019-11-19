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19 листопада • оновлено в 19:03
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Приховав 4,7 млрд грн боргів: НАБУ оголосило підозру екснардепу "Народного фронту"

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Національне антикорупційне бюро оголосило підозру народному депутату VIII скликання Денису Дзензерському за приховування 4,7 мільярдів гривень фінансових зобов'язань.

Він вносив неправдиві відомості в електронні декларації протягом 2015-2018 років. Про це повідомляє у вівторок, 19 листопада, пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що колишній депутат не згадував про борги з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан.

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Денис Дзензерський приховав 4,7 млрд грн боргів

Денис Дзензерський приховав 4,7 млрд грн боргів

zn.ua

Дії колишнього парламентарія кваліфіковані за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Зараз він не перебуває за місцем проживання, тому письмове повідомлення про підозру йому надіслали поштою і засобом електронного зв'язку.

Зобов'язання у колишнього нардепа виникли на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого районних судів Дніпра. Рішення набрали чинності, суди ухвалили стягнути з нардепа як поручителя за зобов'язаннями заборгованість за кредитними договорами.

Йдеться про ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ПАТ "БТА Банк". Також Дзензерський приховував наявність корпоративних прав у ВАТ "МНК "Веста".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року стало відомо, що Дзензерський не вніс до декларації інформацію про зобов'язання за дорученням за кредитами, загальна заборгованість за якими складає понад 280 мільйонів доларів.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
народний фронт Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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