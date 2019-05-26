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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогерВсі статті автора

"Товарищи из Москвы" спалились

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Для тех, кто все еще верит, что в Украине идет "гражданская война".

Сегодня участие России в событиях на востоке Украины не скрывают уже даже сами россияне. Вот, например, комбат бригады "Призрак" (ЛНР) Алексей Марков (разумеется, гражданин России из Москвы) прямым текстом говорит в интервью, что в степях Донбасса неоткуда взять запчасти и оружие.

"Товарищи из Москвы" спалились

Цензор.нет

И благодарит "товарищей из Москвы", которые обеспечивают всем этим незаконные вооруженные формированиями ЛДНР.

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Вот кто не зря сходил на "референдум" в 2014 году

Помню, как 2 года назад представители России в суде ООН доказывали, что "ополченцы" сами откопали оружие и технику "в шахтах Донбасса". А теперь один из полевых командиров ЛНР открытым текстом говорит, что все это фуфло, и ничего в степях найти невозможно и только на поставки из РФ вся надежда. На украинскую пропаганду такое заявление уже не спишешь.

Интересная "гражданская война". В Донецке поставили памятник командиру Олегу Мамиеву, который приехал убивать украинцев из Северной Осетии. В Луганске другой командир из Москвы открыто рассказывает, что запчасти и "средства для их добычи" боевики получают из России. А причем тут Донбасс тогда вообще?

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"Обращение к Зеленскому": жители "ЛДНР" просятся в Украину

Оригинальное интервью Маркова уже удалили. С опозданием недоумки поняли, что выложили компромат сами на себя. Но в интернете ничего никуда не исчезает, так что благодаря комбату "Призрака" Украина получила очередное доказательство российской агрессии и очередной аргумент в международных судах.

Подробнее об этом - в видео:

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війнаНовини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Dell Alex
Dell Alex
Syitnik Gena, А тут РФ поставляет оружие и людей на территорию сопредельного государства для войны с ним. Т.е. "ихтаместь".
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Получают, И ЧТО??? Вы по всему миру побираетесь, гимны поёте по поводу любой подачки, тряпками машете. А тут...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Геббельсы нацистов 5й год в истерике))) в Спортлото жалуйтесь тупорылые, вам давно все советуют)))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Михайлов Андрей, а что, вы до сих пор в "Спортлото" играете? Убогие, окститесь, XXI век на дворе! Да и нацистов, помнится, если верить вашему солнцеликому, вы победили, причем самостоятельно - остальные страны даже рядом не стояли... А потом взяли, да и похерили победу и заодно все достижения ссср тоже - иначе как можно объяснить наличие триколора над кремлем!!!
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