Игорь Гиркин (Стрелков) в своем интервью признался, что без суда расстреливал людей в Славянск в 2014 году. Причем среди расстрелянных были как его подчиненные, так и люди, которых он посчитал украинскими шпионами и диверсантами.

Убийство мирных жителей и пленных является военным преступлением. Однако, несмотря на такие признания, Гиркин спокойно живет в России и не имеет проблем с законом. Российские власти не считают убийство граждан Украины преступлением.

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