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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогерВсі статті автора

Стрелков признался в военных преступлениях

3.6тЧитати матеріал російською

Игорь Гиркин (Стрелков) в своем интервью признался, что без суда расстреливал людей в Славянск в 2014 году. Причем среди расстрелянных были как его подчиненные, так и люди, которых он посчитал украинскими шпионами и диверсантами.

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Убийство мирных жителей и пленных является военным преступлением. Однако, несмотря на такие признания, Гиркин спокойно живет в России и не имеет проблем с законом. Российские власти не считают убийство граждан Украины преступлением.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
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Коментарі на сайті не модеровані
Shlagov Poster
Shlagov Poster
А почему Гиркин не признался, что работал под прикрытием Пети Порошенко и делал вид, что работает от Кремля?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Очевидное военное преступление совершили лётчики ВСУ, бомбившие Луганск. Они попали только в мирных.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Преступление - убийство мирных. Шпион и диверсант не мирный. И суд для его ликвидации на войне, если он захвачен с поличным, не нужен. ДПГ Украина засылала. Какие вопросы?
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