В Мариуполе застрелили боевика "ДНР" Романа Джумаева (он же Джума), которого несколько месяцев назад отпустил из-под стражи украинский суд.

История вообще феерическая. Джума несколько лет воевал за "ДНР" в бригаде "Пятнашка", а в 2017 году внезапно зачем-то решил приехать на подконтрольную Украине территорию, и был арестован. Понятно, что за "ЛДНР" воюют вообще не самые умные люди на свете, но этот отчаянный идиотизм выглядел ярко даже на фоне прочих подвигов "ополчения". Боевик даже не удалил фотографии со своей страницы в ВК, на которой хвастался "подвигами".

Впрочем, Джумаев очень скоро вышел на свободу. В январе 2018 года самый гуманный украинский суд выпустил его из СИЗО под домашний арест.

Судьба давала Джумаеву шанс остаться в живых. В конце того же 2018 года он напал на полицейского, и за это снова был отправлен в СИЗО. Но весной нынешнего года самый гуманный украинский суд опять выпустил Джуму - во второй и последний раз.

Сегодня Джумаева расстреляли на пороге собственной квартиры. Внесудебная расправа - это всегда плохо. К таким шагам обычно прибегают в отсталых странах, где нет справедливости и не работают законы. Прибегают, когда никаких законных аргументов у граждан не остается. И в Мариуполе мы видим как раз такой случай. Неспособность правосудия наказать преступника привела к тому, что нашлись люди, которые вынесли свой приговор.

Теперь их будут искать. Возможно, найдут и посадят в тюрьму. А вот судей, которые отпустили Джумаева и создали всю эту ситуацию - никто не осудит. Смерть Джумаева - целиком на совести прогнившей, ни на что не годной украинской судебной системы. Сидел бы сейчас в СИЗО, отбывал заслуженное наказание - и был бы жив.

В целом же эта история наглядно показывает, почему подписание капитуляции по Донбассу на условиях Кремля - заведомо провальная затея, которая никогда не принесет мир. В стране сотни тысяч людей с боевым опытом, которые никогда не согласятся с амнистией военных преступников и сдачей суверенитета.

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