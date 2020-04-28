Загиблий у Прилуках 14-річний Денис Чаленко, якого нібито збив потяг, насправді міг бути застреленим.
Про це заявляє адвокат родини померлого Володимир Білик, йдеться у сюжеті ТСН. За його словами, на куртці хлопця було видно отвори на спині, ймовірно від кулі, а в тому ж місці у нього була роздроблена кістка лопатки.
Дениса Чаленка могли застрелити
"Дійсно, на куртці є наскрізне пошкодження, яке, можливо, свідчить про вогнепальне поранення. Якщо ми побачимо куртку, то вона вся розірвана зі спини. Коли робили слідчий експеримент, куртка не зачепилась. Справа гальмується. Поліція знає, хто є вбивцею", – заявив адвокат.
На недостовірність версії про збиття потягом, вказують слідчі експерименти. Однак правоохоронці досі заявляють, що не знайшли слідів побиття на тілі хлопця, і вважають це нещасним випадком.
Батьки ж наголошують, що справа навмисне затягується, і звернулися до президента і генпрокурора з проханням особисто проконтролювати справу.
"Я звертаюся до генерального прокурора, до президента, щоб звернули увагу. Завтра за дитиною буде пів року. Щоб людям просто приділяли увагу, щоб працювали органи", – сказав батько загиблого.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.
У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.
Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.
5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи результатів експертизи.
Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.
Правоохоронці протягом тижня (11-16 листопада) провели 17 експертиз із розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка.
У грудні 2019 року на коліях біля місця, де знайшли тіло Чаленка, виявили чужі сліди крові.
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