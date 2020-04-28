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28 квітня • оновлено в 22:03
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Денис Чаленко: з'явилися нові дані про збитого потягом підлітка у Прилуках

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Загиблий у Прилуках 14-річний Денис Чаленко, якого нібито збив потяг, насправді міг бути застреленим.

Про це заявляє адвокат родини померлого Володимир Білик, йдеться у сюжеті ТСН. За його словами, на куртці хлопця було видно отвори на спині, ймовірно від кулі, а в тому ж місці у нього була роздроблена кістка лопатки.

Дениса Чаленка могли застрелити

Дениса Чаленка могли застрелити

"Дійсно, на куртці є наскрізне пошкодження, яке, можливо, свідчить про вогнепальне поранення. Якщо ми побачимо куртку, то вона вся розірвана зі спини. Коли робили слідчий експеримент, куртка не зачепилась. Справа гальмується. Поліція знає, хто є вбивцею", – заявив адвокат.

На недостовірність версії про збиття потягом, вказують слідчі експерименти. Однак правоохоронці досі заявляють, що не знайшли слідів побиття на тілі хлопця, і вважають це нещасним випадком.

Батьки ж наголошують, що справа навмисне затягується, і звернулися до президента і генпрокурора з проханням особисто проконтролювати справу.

"Я звертаюся до генерального прокурора, до президента, щоб звернули увагу. Завтра за дитиною буде пів року. Щоб людям просто приділяли увагу, щоб працювали органи", – сказав батько загиблого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
вбивство
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