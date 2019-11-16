Мав галюцинації? З'явилися дивні деталі загибелі підлітка в Прилуках

Друзі 14-річного підлітка Дениса Чаленка, якого знайшли мертвим на залізничній колії в Прилуках на Чернігівщині, розповіли, що в день смерті у нього нібито були галюцинації і досить дивна поведінка.

Однак у поліції закликали не вірити дітям, оскільки в їхніх розповідях багато нестиковок. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Неповнолітні, які дають нам свідчення, – нещирі. Це підтверджується тим, що дуже багато протиріч один одному", – заявив заступник керівника Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

Денис Чаленко: спливли деталі вбивства в Прилуках

Також наголошується, що в крові хлопця виявили 0,32 проміле алкоголю. Це трохи вище норми.

Батьки підлітка також висловили думку, що допитувати потрібно не дітей, а правоохоронців, які з перших хвилин оглядали місце події. "На детектор брехні їх. Вони вам відразу скажуть, хто їм сказав це приховати", – обурилася мати Світлана Чаленко.

Цуцкірідзе в свою чергу пообіцяв у разі підтвердження халатності поліцейських, звільнити їх. "Ми нікого не будемо ховати за ширмою. Ті особи, в тому числі і керівник відділу, будуть звільнені", – запевнив він.

Нагадаємо, результати судмедекспертизи показали, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма. Рідні наполягли, що це – доказ вбивства, а не сліди від коліс потяга, як припустили в поліції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують з дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи результатів експертизи.

Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

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