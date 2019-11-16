Загадкова загибель підлітка на Чернігівщині: у поліції повідомили нові деталі

Правоохоронці протягом тижня (11-16 листопада) провели 17 експертиз щодо розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка, знайденого мертвим на залізничній колії в Прилуках (Чернігівщина).

Про це повідомив заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, передає пресслужба НП. Він запевнив у готовності поліцейських "об'єктивно і неупереджено розслідувати цю справу, взявши до уваги всю інформацію, надану учасниками процесу".

"За цей тиждень проведено 17 додаткових оглядів місця події. За їх результатами вилучено багато речових доказів: починаючи з одягу і закінчуючи предметами, які вилучали як самі слідчі, так і родичі, які надавали ці предмети для експертиз", – сказав він.

Цуцкірідзе додав, що поліція провела 6 слідчих експериментів за участю осіб, які стали очевидцями події – фельдшерів і працівників поліції, які виїжджали на місце. Найближчим часом відбудеться слідчий експеримент за участю батька загиблого.

Цуцкірідзе повідомив про залучення місцевих поліцейських до відповідальності за порушення, допущені на початковому етапі встановлення причин і обставин загибелі підлітка.

"У вас буде право ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Ваш контроль за розслідуванням повинен бути, але тиснути ні активістам, ні родичам, ні ЗМІ на слідчо-оперативну групу я не дам. Я зацікавлений в ефективному розслідуванні", – звернувся Цуцкірідзе до громадськості.

На Чернігівщині загинув школяр Колаж

Нагадаємо, результати судмедекспертизи показали, що причиною смерті хлопчика стала черепно-мозкова травма. Рідні наполягли, що це – свідоцтво вбивства, а не сліди від коліс потяга, як припустили в поліції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують з дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи результатів експертизи.

Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

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