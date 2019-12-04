Знайденого на рейках у Прилуках підлітка вбили: оприлюднені результати експертизи

Судово-медична експертиза показала, що 14-річний Денис Чаленко з Прилук, навколо смерті якого розгорівся скандал, загинув у результаті відкритої черепно-мозкової травми і пошкодження головного мозку.
Отже, була спростована версія слідства про нещасний випадок з потраплянням під потяг. Про це з посиланням на начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максима Цуцкірідзе повідомляє ТСН.
"Що ключове: на тілі загиблого немає пошкоджень, які завдали руками або ногами, або травм від ударів сторонніми предметами. Також немає пошкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Тому версія, що підлітка збив потяг, повністю спростована", – поділився він.
Підлітка з Прилук убили: опублікована експертиза
За словами Цуцкірідзе, експертиза зафіксувала у загиблого підлітка переломи черепа та обличчя.
Раніше експерти знайшли у підлітка під нігтями сліди чужого епітелію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.
У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділення поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.
Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.
5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи результатів експертизи.
Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.
Правоохоронці протягом тижня (11-16 листопада) провели 17 експертиз із розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка.
Поліцейські, які розслідують резонансну загибель у Прилуках 14-річного Дениса Чаленка, могли навмисне видати вбивство за нещасний випадок. Таку думку висловив в ефірі ObozTV юрист Ігор Степанов.
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