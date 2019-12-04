Знайденого на рейках у Прилуках підлітка вбили: оприлюднені результати експертизи

Судово-медична експертиза показала, що 14-річний Денис Чаленко з Прилук, навколо смерті якого розгорівся скандал, загинув у результаті відкритої черепно-мозкової травми і пошкодження головного мозку.

Отже, була спростована версія слідства про нещасний випадок з потраплянням під потяг. Про це з посиланням на начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максима Цуцкірідзе повідомляє ТСН.

"Що ключове: на тілі загиблого немає пошкоджень, які завдали руками або ногами, або травм від ударів сторонніми предметами. Також немає пошкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Тому версія, що підлітка збив потяг, повністю спростована", – поділився він.

Підлітка з Прилук убили: опублікована експертиза

За словами Цуцкірідзе, експертиза зафіксувала у загиблого підлітка переломи черепа та обличчя.

Раніше експерти знайшли у підлітка під нігтями сліди чужого епітелію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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