Головна Новини
4 грудня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Знайденого на рейках у Прилуках підлітка вбили: оприлюднені результати експертизи

2.6т
Читати матеріал російською

Судово-медична експертиза показала, що 14-річний Денис Чаленко з Прилук, навколо смерті якого розгорівся скандал, загинув у результаті відкритої черепно-мозкової травми і пошкодження головного мозку.

Отже, була спростована версія слідства про нещасний випадок з потраплянням під потяг. Про це з посиланням на начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максима Цуцкірідзе повідомляє ТСН.

"Що ключове: на тілі загиблого немає пошкоджень, які завдали руками або ногами, або травм від ударів сторонніми предметами. Також немає пошкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Тому версія, що підлітка збив потяг, повністю спростована", – поділився він.

Новини
Поліція приховувала? У загибелі підлітка в Прилуках знайшли дивні моменти

Підлітка з Прилук убили: опублікована експертиза

Підлітка з Прилук убили: опублікована експертиза

За словами Цуцкірідзе, експертиза зафіксувала у загиблого підлітка переломи черепа та обличчя.

Раніше експерти знайшли у підлітка під нігтями сліди чужого епітелію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.

  • У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділення поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

  • Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

  • 5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи результатів експертизи.

  • Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.

  • Правоохоронці протягом тижня (11-16 листопада) провели 17 експертиз із розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка.

  • Поліцейські, які розслідують резонансну загибель у Прилуках 14-річного Дениса Чаленка, могли навмисне видати вбивство за нещасний випадок. Таку думку висловив в ефірі ObozTV юрист Ігор Степанов.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги