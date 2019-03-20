"Демони війни!" У мережі показали неймовірні фото "підірваного" Донбасу з космосу

У мережі показали фото зрешечених у ході війни територій Донбасу, зроблених із космосу.
Так, журналіст Ельдар Сарахман використовував оновлені карти Google і віддзеркалив деякі зображення – вийшли неймовірні картинки.
"ВОПи, бліндажі, опорні пункти на лінії розмежування. У місцях найсерйозніших бойових зіткнень у 2014-му провали і воронки від артилерії заросли бур'янами. Але в деяких зонах їх видно дотепер. Вже не кажучи про "гарячі" місця нинішніх боїв", — написав він.
Facebook Ельдара Сарахмана
Facebook Ельдара Сарахмана
Facebook Ельдара Сарахмана
Facebook Ельдара Сарахмана
Facebook Ельдара Сарахмана
Facebook Ельдара Сарахмана
У коментарях запропонували назвати ці орнаменти "демонами війни".
Як повідомляв OBOZREVATEL, місія ОБСЄ на Донбасі помітила комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".