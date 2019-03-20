"Демони війни!" У мережі показали неймовірні фото "підірваного" Донбасу з космосу

У мережі показали фото зрешечених у ході війни територій Донбасу, зроблених із космосу.

Так, журналіст Ельдар Сарахман використовував оновлені карти Google і віддзеркалив деякі зображення – вийшли неймовірні картинки.

"ВОПи, бліндажі, опорні пункти на лінії розмежування. У місцях найсерйозніших бойових зіткнень у 2014-му провали і воронки від артилерії заросли бур'янами. Але в деяких зонах їх видно дотепер. Вже не кажучи про "гарячі" місця нинішніх боїв", — написав він.

Facebook Ельдара Сарахмана

Facebook Ельдара Сарахмана

Facebook Ельдара Сарахмана

Facebook Ельдара Сарахмана

Facebook Ельдара Сарахмана

Facebook Ельдара Сарахмана

У коментарях запропонували назвати ці орнаменти "демонами війни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, місія ОБСЄ на Донбасі помітила комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва.

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