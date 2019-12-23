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23 грудня • оновлено в 20:38
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Вивели на офшори 4,4 млрд грн: керівництву українського банку оголосили підозру у масштабному розкраданні

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У понеділок, 23 грудня, колишньому голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці встановили,що посадові особи банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.

За схемою, вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб'єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

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Керівництву "Дельта Банку" оголосили підозру у великому розкраданні

Керівництву "Дельта Банку" оголосили підозру у великому розкраданні

delo.ua

У той же час посадові особи АТ "Дельта Банк" для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи і вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.

Такі дії стали підставою для визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним і була введена тимчасова адміністрація. Згідно з висновками судово-економічних експертиз були підтверджені завдані посадовими особами АТ "Дельта Банк" збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Дельта Банк" 2 жовтня 2015 року.

  • У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву "Дельта Банку" підозру в розкраданні 1,7 мільярда.

  • За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства "Дельта Банку" за попередніми оцінками складе не менше 24,5 млрд гривень.

  • У лютому 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук одного з керівників АТ "Дельта Банк", підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд гривень.

  • 2 грудня Національний банк України через суд домігся погашення заборгованості за кредитом рефінансування "Дельта Банку" в розмірі 924,22 млн грн.

  • Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна на 691 млн гривень.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Дельта Банк
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