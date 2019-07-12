В росії всерйоз занепокоїлись тим, що останнім часом США допомагають Україні відновити аеродром у Миколаєві та спорудити операційний центр ВМС на військово-морській базі в Очакові. Враховуючи близькість цих обєктів до анексованого Криму, в ЗМІ агресора взагалі відчувається, що звучать панічні нотки.

В Очакові завершено черговий етап допомоги від американських партнерів у відбудові інфраструктури базування надводних сил Військово-Морських Сил ЗС України Володимир Віват, АрміяInform

Володимир Віват, АрміяInform

Посилаючись на відоме видання Breaking Defencе, вони стверджують, що "такое решение было принято Вашингтоном в связи с напряженностью между Украиной и Россией в черноморской акватории".

За словами російської пропаганди, США має модернізувати і відбудувати кілька баз ВМС України до такого рівня, щоб туди могли заходити військові кораблі НАТО і США, а також на наших аеродромах в причорноморському регіоні могли розміщатися американські бойові літаки.

Найбільше росіян лякає фраза про морські бази: "Места вероятного базирования кораблей США и НАТО пока не называются, однако отмечается, что они будут находиться в непосредственной близости к полуострову Крым – "в нескольких милях" от него".

Існуючі українські військово-морські бази в Миколаєві і Очакові під вимогу "в нескольких милях" не підходять, тому, вважають росіяни, це буде нова база.

"Вероятно, США вынашивают планы по возведению новых пунктов базирования кораблей, к примеру – в Джарылгацком заливе", – вважає роспропаганда.

Дійсно, якщо наші разом з американцями збудують нову базу ВМС в Джарилгацькій затоці, то вона буде саме за кілька кілометрів від анексованого півострова. А якщо там постійно перебуватимуть кораблі США і НАТО, то це буде серйозним стримуючим фактором для безчинств росії в Чорному та Азовському морях.

Конфлікт України і росії, вважають росЗМІ – це привід для НАТО наростити сили в даному регіоні. Насправді поки що світова спільнота, за винятком США та деяких країн Європи, досить мляво реагує на агресію росії проти України. Проте в багатьох держав все ж зявляється розуміння того, що "східний монстр" є загрозою усьому світові і його потрібно стримувати не лише санкціями, а й військовою силою.

Проте, росіяни лицемірять, що створення таких баз ВМС, в яких перебуватимуть кораблі НАТО, не вплине на розстановку сил в регіоні:

"Военно-морские базы США в Грузии и в соседней Украине, однако, вряд ли смогут существенно повлиять на расстановку сил в регионе, так как время пребывания боевых кораблей нечерноморских стран в Черном море строго ограничено конвенцией Монтрё".

Згідно з цією конвенцією військові кораблі нечорноморських країн можуть перебувати тут лише 21 добу, також існують обмеження по розмірах кораблів і їхньому тоннажу (30 тисяч тонн з можливістю збільшення до 45тис тонн), тобто це можуть бути невеликі надводні кораблі. Проте, бояться росіяни, США можуть вийти з цієї конвенції, яка підписана в 1936 році – ще перед Другою Світовою.

Росія ж повиходила з кількох договорів щодо озброєнь, тому і Америка зможе так вчинити для врегулювання ситуації в регіоні. Тим більше, що її союзник по НАТО Туреччина має з росією досить непрості стосунки.

Зважаючи на подібні "розклади" в регіоні, в російських ЗМІ відчувається нервове напруження. Приходить розуміння, що за усі неправомірні дії колись доведеться відповісти.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!