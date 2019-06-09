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/Розслідування

Де зброя і хто стріляв? Скандал навколо вбивства дитини поліцейськими отримав продовження

1.4тЧитати матеріал російською

У справі про вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, не знайшли жодного речового доказу, що підтверджує вину підозрюваних.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це буде дуже складне розслідування, тому що ключові докази або знищені, або зникли з різних причин – у нас немає зброї. Вже станом на зараз не буде вже змивів із рук, аналізу крові, аналізу сечі на вміст алкоголю. З великою ймовірністю, якщо підозрювані були такими п'яними, що не могли стояти, то вони ще й не зможуть толком згадати, що там відбувалося", – розповіла юрист-криміналіст Анна Маляр.

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Кирило Тлявов

Кирило Тлявов

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Крім того, за її словами, почали зникати докази, які ще можна було б долучити до справи. Наприклад, колесо, в яке повинна була влучити куля, яка розтрощила череп дитині.

"Ще кілька днів тому колесо було і, швидше за все, часто служило хорошою опорою для стрільби. На ньому могли залишитися сліди пороху або відбитки пальців, але його немає. Місце вилизане", – поділилася експерт.

Сумніви викликала і передбачувана кваліфікація злочину. "Величезне питання, чи було тут саме умисне вбивство, тому що, якщо ми говоримо, про умисне – це означає, що планували вбити саме цю дитину, домовилися про це, стріляли не просто так по банках, а саме з метою когось вбити. Станом на зараз такої інформації поки немає", – зазначила Маляр.

На думку експерта, в діях поліцейських є ознаки вбивства з необережності. "З кваліфікацією "умисне вбивство" справа надійде до суду, і дуже просто буде її розвалити. Тому я сподіваюся, що протягом досудового розслідування відбудеться перекваліфікація", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство поліцією дитини під Києвом
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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леня зе
леня зе
рукожопые следаки.вот вся реформа гнилая.как и ее инициаторы.
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