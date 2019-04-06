"Де Зайцева?" Мережу розлютила порожня камера винуватиці жахливої ДТП у Харкові

Українські правозахисники провели моніторинговий візит до Харківського слідчого ізолятора, де перевірили умови утримання Олени Зайцевої – учасниці смертельного ДТП у центрі Харкова.

"Крім Зайцевої у камері №400 знаходяться ще три людини. Приміщення чисте", – пише в Facebook представник Міжнародного правозахисного центру Дмитро Удачин.

За його словами, в камері Зайцевої є невеликий телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.

При цьому користувачів обурила порожня камера винуватиці моторошної дорожньо-транспортної пригоди.

"А сама Зайцева там? Або вже десь на островах?" – задалася питанням Ольга Солод.

"Зайцева де? Походу її там ніколи не було! Народ вимагає цілодобове відеоспостереження в онлайн режимі", – підкреслила Ельвіра Бєляєва.

Facebook Дмитро Удачин

Facebook Дмитро Удачин

Facebook Дмитро Удачин

Facebook Дмитро Удачин

Facebook Дмитро Удачин

Олена Зайцева УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.

Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не залучати результати експертизи в Дніпрі до справи.

Нарколог Федірко, яку розшукували декілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

Зайцева оскаржила вирок в апеляційній інстанції 22 березня.

Подав скаргу і другий фігурант Геннадій Дронов.

Дивіться відео за темою:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!