"Де Зайцева?" Мережу розлютила порожня камера винуватиці жахливої ДТП у Харкові

Українські правозахисники провели моніторинговий візит до Харківського слідчого ізолятора, де перевірили умови утримання Олени Зайцевої – учасниці смертельного ДТП у центрі Харкова.
"Крім Зайцевої у камері №400 знаходяться ще три людини. Приміщення чисте", – пише в Facebook представник Міжнародного правозахисного центру Дмитро Удачин.
За його словами, в камері Зайцевої є невеликий телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.
При цьому користувачів обурила порожня камера винуватиці моторошної дорожньо-транспортної пригоди.
"А сама Зайцева там? Або вже десь на островах?" – задалася питанням Ольга Солод.
"Зайцева де? Походу її там ніколи не було! Народ вимагає цілодобове відеоспостереження в онлайн режимі", – підкреслила Ельвіра Бєляєва.
Facebook Дмитро Удачин
Facebook Дмитро Удачин
Facebook Дмитро Удачин
Facebook Дмитро Удачин
Facebook Дмитро Удачин
Олена Зайцева
УНІАН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові автомобілі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.
Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.
У січні 2019 року стало відомо, що в Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Олені Зайцевій.
Також суд відхилив клопотання обвинувачення і захисту Олени Зайцевої, які просили не залучати результати експертизи в Дніпрі до справи.
Нарколог Федірко, яку розшукували декілька місяців, прийшла в суд і заявила, що в крові Зайцевої були опіати.
Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії в Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.
Зайцева оскаржила вирок в апеляційній інстанції 22 березня.
Подав скаргу і другий фігурант Геннадій Дронов.
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