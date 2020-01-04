Де заховати гроші від "домушника": кращі місця в квартирі

Щоб не стати жертвою "домушників", при від'їзді з дому всі цінності і гроші краще ховати під вмурований у стіну будинку сейф, який складно відкрити або зламати.

Про це пише видання "20 хвилин". За словами експертів, усього за 10 хвилин професійний злодій зуміє знайти заховані цінності в різних куточках квартири.

Також одним із надійних варіантів є тайник у стіні, замаскований під вимикач світла, або ж секретний отвір у підлозі.

Однак простіше уникнути крадіжки, якщо і зовсім не допустити вторгнення злодія в будинок. Для цього експерти радять уважно стежити за ключами від квартири. Якщо двері мають два замки, ключі від них потрібно тримати в різних місцях.

Не можна зберігати ключі разом із документами або ж із брелоками з адресою. У разі втрати ключа, замки варто змінити. Категорично не радять зберігати ключі і в машині.

Стало відомо, куди ховати гроші від злодіїв dp.vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що злодії в Києві не тільки залишають "мітки" на житлових об'єктах, які збираються обікрасти, але і вдаються до сучасних методів прихованого відеоспостереження і пошуку жертв за платіжками за комунальні послуги.

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