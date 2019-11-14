"Де текст комюніке?" Офіцер запідозрив владу в поступках Путіну

Перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив, що текст проекту підсумкового документа нормандського саміту має бути оприлюднений.

"Якщо комюніке погоджено, то чому воно не оприлюднене? Як туди посилати нашу делегацію, якщо ми не знаємо, чого вимагає Росія?" – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи слова міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

У цьому контексті офіцер підкреслив: "Якщо Росія на це погодилася, то які умови вона висунула? Що це буде? Проведення виборів в присутності їх військ і так далі? Я підозрюю, що наші молоді і зелені вже погодилися на умови Путіна".

"Я підозрюю, що наші молоді і зелені вже погодилися на умови Путіна", заявив Лупаков

В контексті фрази міністра про те, що в комюніке "може бути записано, що розведення в трьох ділянках відкриває шлях до наступних ділянкок", офіцер заявив: "А як же контроль над кордоном? Це головне питання".

Як переконаний Лупаков, представникам України слід брати участь в нормандському саміті і "вимагати, щоб на нашому кордоні були введені миротворчі сили ООН. Іншого бути не може".

"Якщо не буде контролю над російсько-українським кордоном, все інше не має значення", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про те, що Україна "розраховує на чітку розмову" з Росією в нормандському форматі. Міністр також назвав деякі положення узгодженого комюніке. Зокрема, сторони вимагатимуть відкрити доступ до територій "ЛНР/ДНР" для гуманітарних міжнародних організацій.

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