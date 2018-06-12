Де Путін готує своїх найманців в Росії? З'явилася відповідь

У Росії існує три великих центри підготовки терористів для участі в бойових діях на территорії інших країн.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL , один з цих центрів розташований в чеченському Гудермесі. Його обіцяли побудувати до 2016 року, але роботи добігають кінця тільки зараз. Втім, відомо, що бійці глави Чечні Рамзана Кадирова вже проходять там тренування.

Скріншот з кадастрового реєстру

Фото на стадії будівництва бази в Гудермесі

Другий центр носить назву "Вовк". Відділення цієї організації розкидані по всій Росії. А створене воно був на основі скандально відомого мотоклубу "Нічні вовки".

"Як стверджує сайт організації, їх філії розташовані не тільки в Росії, але також в Угорщині, Сербії, Швейцарії, Італії, Німеччині, Греції та на Тайвані. Відомо, що в 2016 році центр відкрив представництво в Криму, де з того часу регулярно проводяться збори. у квітні "Вовки" тренувалися в Будапешті. збори проводилися і в інших європейських країнах ", - йдеться в статті.

"Ще одна база підготовки бойовиків розташована на малій батьківщині Путіна - Санкт-Петербурзі. Центр "Партизан "спеціалізується на підготовці диверсантів за спеціальною програмою, що дозволяє в короткі терміни навчити" курсантів "основним навичкам диверсійно-терористичної діяльності", - зазначено в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , недавно екс-терорист "ДНР" розговорився на камеру, розповівши, як на Донбасі і в Криму всі проклинають главу РФ Володимира Путіна.