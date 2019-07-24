"Де нам купатися?" На популярному курорті Криму сталася НП із фекаліями

У місті Судак в анексованому Криму відпочивальники продовжують купатися на пляжі, забрудненому стічними водами після аварії на колекторі.

НП сталася в районі гори Алчкак і пансіонату "Ведмедик". При цьому деякі з відвідувачів пляжу зізналися, що про аварію навіть не чули, передає "Крим.Реалії".

Водночас на фото помітно, що вода в гирлі річки Судак (Суук-Су) стала каламутною і має їдкий запах.

Ілюстрація. Крим, Судак krym4you.com

Раніше в окупаційній "адміністрації" Судака просили туристів не купатися в цьому районі.

Судак Крим.Реалії

Судак Крим.Реалії

"А де нам тоді купатися в Судаку?" – запитала понаїхавша студентка з Нижнього Новгорода кореспондента.

Я розумію, чому німці (за часів Другої Світової війни, з 1939 до 1941 – союзники СРСР і друзі Сталіна) говорили "русиш швайне", – висловився у Twitter блогер КРИМський бандерівець.

Судак Крим.Реалії

Скріншот

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Нагадаємо, раніше НП із фекаліями в Криму сталася на одному з пляжів курортного Коктебеля. Очевидці зняли інцидент на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів під час курортного сезону відвідало вже нібито 2,2 млн туристів.

Однак, незважаючи на оголошений "вдалий" туристичний сезон, відпочивальників практично немає.

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