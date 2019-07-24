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"Де нам купатися?" На популярному курорті Криму сталася НП із фекаліями

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У місті Судак в анексованому Криму відпочивальники продовжують купатися на пляжі, забрудненому стічними водами після аварії на колекторі.

НП сталася в районі гори Алчкак і пансіонату "Ведмедик". При цьому деякі з відвідувачів пляжу зізналися, що про аварію навіть не чули, передає "Крим.Реалії".

Водночас на фото помітно, що вода в гирлі річки Судак (Суук-Су) стала каламутною і має їдкий запах.

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Ілюстрація. Крим, Судак

Ілюстрація. Крим, Судак

krym4you.com

Раніше в окупаційній "адміністрації" Судака просили туристів не купатися в цьому районі.

Судак

Судак

Крим.Реалії

Судак

Судак

Крим.Реалії

"А де нам тоді купатися в Судаку?" – запитала понаїхавша студентка з Нижнього Новгорода кореспондента.

Я розумію, чому німці (за часів Другої Світової війни, з 1939 до 1941 союзники СРСР і друзі Сталіна) говорили "русиш швайне", – висловився у Twitter блогер КРИМський бандерівець.

Судак

Судак

Крим.Реалії

"Де нам купатися?" На популярному курорті Криму сталася НП із фекаліями

Скріншот

"Де нам купатися?" На популярному курорті Криму сталася НП із фекаліями

Коментарі користувачів мережі

"Де нам купатися?" На популярному курорті Криму сталася НП із фекаліями

Коментарі користувачів мережі

Нагадаємо, раніше НП із фекаліями в Криму сталася на одному з пляжів курортного Коктебеля. Очевидці зняли інцидент на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів під час курортного сезону відвідало вже нібито 2,2 млн туристів.

Однак, незважаючи на оголошений "вдалий" туристичний сезон, відпочивальників практично немає.

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Теми
Анексія Криму Літній відпочинок
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Теги
відпочінок Крим відпочінок фотографии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Этого вам не расскажут. Власти США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в небе над Донбассом пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17. Об этом рассказал в документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения. Фильм был опубликован на видеохостинге YouTube 20 июля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Полковник рассказал, что малайзийской стороне пришлось провести секретную операцию, чтобы заполучить бортовые самописцы. Чтобы попасть на место крушения, малайзийским военным пришлось тайно ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами. Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он подчеркивает, что то расследование, которое ведет Совместная следственная группа (JIT, ССГ), совершенно игнорирует Малайзию и те данные, которыми она располагает по катастрофе. «Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нёс ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», — сказал Мохамад.
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