"Де консульство з кізяками?" Безвіз "ЛНР" і "ДНР" здійняли на сміх у мережі

Терористичні "ЛНР" і "ДНР" готуються до підписання безвізу. Цьому передувало встановлення побратимських відносин між тимчасово окупованими містами псевдореспублік – Краснодона та Макіївки.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив український блогер Фашик Донецький, опублікувавши скріншот повідомлення в одній із сепаратистських спільнот.

"Новина дня, й*пт. Очікується підписання безвізу між Краснодоном і Макіївкою. Краснодон та Макіївка підписали угоду про встановлення побратимських відносин", – іронізує він.

Підписники блогера почали активно коментувати абсурдну новину і рознесли російських окупантів за безглузду гру в "державність" на території анклавів терористів.

"ДНР" "Деловая столица"

"Цирк на дроті", "Чую, весь Краснодон переїде до побратимів. Там і до війни п*здець був", "А космодром буде?", "Брати по розуму", "А до цього вони були не одіннарот?", "А посольств однієї бананової в іншій ще не придумали? А в Макіївці можна консульство відкрити і кізяків з нагайками там розмістити", – сміються користувачі мережі.

Новина дня, йопт



Очікується підписання безвіза між Краснодоном і Макіївкою pic.twitter.com/nhGr4FaPTy - фашиків Донецький (@FashDonetsk) August 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними". Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський, розмістивши оголошення, в якому в "ДНР" шукають перевізників за маршрутом Дебальцеве – Чорнухине.

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