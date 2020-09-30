ДБР заявило, що в Ан-26 у Чугуєві не відмовляв двигун

У Державному бюро розслідувань заявили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26, який розбився в Чугуєві, не відповідає дійсності.

Про це заявив голова Головного слідчого управління ДБР Максим Борчаковський, передало Інтерфакс-Україна. "Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун, – не відповідає дійсності", – зауважив він.

Водночас, додав Борчаковський, усі ці обставини встановлюються під час проведення технічного розслідування, яке здійснює головна інспекція Міністерства оборони.

Крім того, очільник ГСУ ДБР зазначив, що слідство не відкидає всіх можливих версій катастрофи літака під Харковом. Він наголосив, що версію теракту можна буде спростувати лише після проведення вибухотехнічної експертизи.

"Усі версії, які нині звучать у ЗМІ, не відкидаються... Нині вирішується питання щодо вибухотехнічної експертизи... Її буде проведено однозначно. Крім вибухотехнічної експертизи, здійснюється технічне розслідування", – пояснив Борчаковський.

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