ДБР взялося за олігарха Жеваго: що відомо

Олігарха і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликали в ДБР для вручення підозри.

Як повідомили в пресслужбі ГПУ, Жеваго необхідно з'явитися в Госбюро розслідувань у п'ятницю, 27 вересня, о 11:00.

Екснардепу хочуть вручити "повідомлення про підозру і допит як підозрюваного".

Не уточнюється, за якою статтею підозрюється Жеваго, однак зазначено, що кримінальне провадження було відкрито 14 червня 2019 року.

Костянтин Жеваго fttc.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня олігарха Жеваго запідозрили у великому боргу перед українськими військовими, а саме – несплаті його заводом штрафів на суму 6,69 млн грн за несвоєчасне виконання замовлення для Міноборони.

При цьому також 5 серпня в ДБР оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Вказувалося, що причетним до схеми може бути один з екснардепів. Основним бенефіціаром банку, за даними ЗМІ, був саме Жеваго.

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